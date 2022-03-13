Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş aracı Kızılelma'nın da içinde olduğu bir paylaşım yaptı. Bayraktar, söz konusu paylaşımı "Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notu ile paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mart 2022 22:44
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından yayınladığı videoda İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı.
"AKINCI'NIN PABUCUNU DAMA ATABİLECEK TEK İHA"
Videosunu "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notuyla paylaşan Bayraktar, hangarda yer alan Türk bayrağını göstererek "Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları" ifadelerini kullandı.
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İyi pazarlar...🍎🇹🇷#KIZILELMAhttps://t.co/EFGr6JZJXJSelçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2022