Aydın'da bir kişi ağaç altında ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki kişi, zeytin ağacının altında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mart 2022 23:46
İkiçeşmelik Mahallesi'nde zeytin ağacının altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin 35 yaşındaki İsa Arınık'a ait olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız