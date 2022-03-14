Rusya gözünü kararttı! Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş son hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Volnovakha kenti tamamen yıkıldı. Bölge valisi Ukrayna'nın doğusundaki şehrin Rus işgalinde yok edildiğini açıkladı. Günlerce havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar sonrası kent tanınmayacak hale geldi.

İngiliz The Sunday Times'in, "Vladimir Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi" başlıklı haberine göre stratejik öneme sahip olan Volnovakha kenti savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

"24 Şubat'ta başlayan savaştan önce Volnovakha bölgesinin nüfusu 100 binin üzerindeydi. Sivillerin çoğu zaten tahliye edildi. Volnovakha'nın artık var olmadığını söyleyebilirim."