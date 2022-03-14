Mariupol'deki 110 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı

Ukrayna'da Mariupol'u kuşatan Rus güçleri, Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine izin vermiyor. Şehrin 70 kilometre uzağına kadar gelen 20 otobüslük tahliye konvoyu, Rus güçlerinin ateş açmasından dolayı santim santim ilerleyebiliyor. Dışişleri Bakanlığı tahliyenin bir an önce gerçekleştirilebilmesi için Moskova ile temasta.

BİN 582 KİŞİ ÖLDÜ

Rus güçleri tarafından 1 Mart'tan bu yana kuşatma altında tutulan Mariupol'da tablo her geçen saat ağırlaşıyor. Rus güçleri şehri havadan ve karadan ağır bombardımana tutuyor. Şehre 13 gündür elektrik, su, gaz ve ısı verilemiyor. Baz istasyonların vurulduğu için şehirde internet ve mobil iletiş ise neredeyse yok. Ukrayna makamları dün öğle saati itibariyle bin 582 sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini, ölülerin kimlik tespiti bile yapılamadan toplu mezarlara defnedildiğini duyurdu.



KONVOY 6 GÜNDÜR YOLDA

400 bin nüfuslu şehirde bombalardan kaçarak Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliye bekleyişi de sürüyor. Türkleri ve bazı Ukraynalıları tahliye etmek için yola çıkan 20 otobüs 6 gündür yolda bekletiliyor. Tahliye çalışmaları ile ilgili Yeni Şafak'a bilgi veren Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Tahliye araçlarının şehrin 70 km uzağında olduğunu belirtti.

SAYI 110'A ÇIKTI

Hacıoğlu "20 otobüsten oluşan tahliye konvoyunun gidişi savaş şartlarından dolayı gecikiyor. Ateş açıldığı için araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Araçların yakınına, sağa sola, havaya ateş açılıyor. Rus güçleri izin verir de konvoy şehre girerse hemen çalışmalar başlayacak" dedi. Camiye sığınanların sayısının 110'a çıktığını, çevreden halen insanlara gelmeye devam ettiğini belirten Hacıoğlu, "Bu sayı daha da artacaktır. Şehirde bulunan vatandaşların adresleri tespit ediliyor. Herkesi camide toplamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KORKUYOR

Hacıoğlu şunları kaydetti: "Araçlar şehre girse bile tahliye yarın (bugün) ancak gerçekleşebilir diye tahmin ediyoruz. Gece saatlerinde yolculuk güvenli değil. Sağa sola rast gele ateş açılıyor, insanlar bir yere hareket etmeye korkuyor. Tahliye olursa günün erken saatlerinde gerçekleşecektir. Şehrin durumu iç açıcı değil. Ruslar hedef göstermeksizin her yeri vuruyorlar. Camideki 34 çocuk var ve bomba seslerinden korkuyorlar. En geç birkaç gün içinde vatandaşlarımızı güvenli bir yere taşıyacağımızı ümit ediyoruz."

Hatice Saka