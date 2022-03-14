Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doğanşehir ilçesinde 4 kişi yaralandı
Öte yandan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Arif Koçer yönetimindeki 02 BG 310 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Gülçin, Esra Koçer ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız