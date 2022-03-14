Öğretmen, polis, hemşire ve imam maaşları 3600 düzenlemesi ile ne kadar olacak?

Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
Akaryakıtta rekor zam oto satışlarını frenledi
Akaryakıtta rekor zam oto satışlarını frenledi
'2020 KPSS ile öğretmen ataması' için gözler Danıştay'da
'2020 KPSS ile öğretmen ataması' için gözler Danıştay'da
22 ilde eğitime kar engeli
22 ilde eğitime kar engeli
5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı
5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
Vaka sayısı 20 binin altında
Vaka sayısı 20 binin altında
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi duyurdu: Turuncu alarm kalktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
'Kolluk kuvvetlerimize 350 bin kişilik bir güvenlik desteği sağlamayı hedefliyoruz'
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Semih Durmuş:3600 ek gösterge konusunda çalışmalar başladı
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
Bakan Koca: Yarın doktor arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın!
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
TOGG, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Ali Yalçın: Sağlık çalışanlarının emeğinin gideri mutlaka teslim edilmeli
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Bakanlık son noktayı koydu: Siloa Yazıtı kanunen İsrail'e verilemez
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Okullara 2021 yılında 8.7 milyar liralık bütçe sağlandı
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bakan Özer'in '15 bin yeni atama' çıkışına, Mahkemeden kötü haber
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Öğretmen, polis, hemşire ve imam maaşları 3600 düzenlemesi ile ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son dakika haberleri: Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idareci olanlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı da 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. İşte ek göstergede Çarşamba sonrası yeni maaşlarla ilgili hesaplar ve son dakika gelişmeleri

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Mart 2022 08:29
Yazdır
Öğretmen, polis, hemşire ve imam maaşları 3600 düzenlemesi ile ne kadar olacak?

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: 3600 ek gösterge ve yeni memur, emekli maaşlarında son dakika haberleri: Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. Kamuda, 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylığı yaklaşık 255 lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE VE ZAMLI MAAŞLAR İÇİN GÖZLER ÇARŞAMBADA

Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ikinci toplantısı Çarşamba günü yapılacak.


3 MİLYON ÇALIŞAN

İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dahil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu. Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor.


EMEKLİLER DE VAR

Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek. İkinci toplantıda da taraflar meslek gruplarına ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaşırken bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.


TAZMİNAT YANSITMA ORANI YÜKSELİYOR

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların 3600 ek göstergeye çıkması durumunda tazminata yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.


MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.

Bakan Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.


Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

KAPAT [X]

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
54 soruda sigortalıların sağlık hakkından yararlanması
54 soruda sigortalıların sağlık hakkından yararlanması
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu Habere Tepkiniz

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu belediye şirketlerine personel alımının daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için tavsiye kararı aldı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

'Sizler yalakasınız' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ''sizler yalakasınız'' şeklindeki sözlerin hakaret olmadığı, bu söze istinaden mahkumiyet verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!
Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman çavuşluk hizmeti olan GİH memuru genel şartlara tabi olur, ancak uzman çavuş iken kazandıkları yıpranma payları emeklilik yaş gruplarından indirilir.
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı

Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı

Baba 5.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 15 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri