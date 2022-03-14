Sağlıkçılara şiddet son bulsun cezalar artırılsın
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Gece-gündüz demeden hayat kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarının tek isteği can güvenliklerinin olduğu huzurlu bir ortamda görev yapmak...
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Pandeminin kahramanları görev başındayken çeşitli zorluklara da göğüs geriyor. Bunlardan en önemlisi ise şiddet olayları. Bu Tıp Bayramı'nda da sağlık çalışanlarından tek ses yükseliyor: Şiddet son bulsun, cezalar artsın.
Görevi başındayken öldürülen Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aynur Dağdemir'in kızı Avukat Tuğçe Dağdemir Muslu: Yıllar geçse de annemizin bir 'alo' demesini bekliyoruz.
Görevi başındayken öldürülen Göğüs Cerrahı Op. Dr. Kamil Furtun'un eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Şiddet atfedilmemeli ve uygulayanın yanına kar kalmamalı.
Aksaray 112 Acil Personeli Can Cansızlar: Devletin görevini yaparken şiddete uğramak çok üzücü.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış: Şiddetin önlenmesini için daha sert önlemler alınmasını istiyoruz.
Acil Servis hekimi Ebru Tombak: Cezaların daha caydırıcı olması lazım.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden istifa eden Asistan Doktor Ertan İskender: Cezaların artırılmalı.
Aksaray UMKU Personeli Edanur Doğan: Canları yanıyor diye şiddete başvurmaları gerekmiyor
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Nur Mutlu: Canlarının yanması hakaret etmelerini gerektirmiyor
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Dr. Murat Çağan: Sağlıkta öncelikli sorunumuz.
BURCU ŞENMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız