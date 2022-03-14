Dolar 14,80 TL'ye yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar günü 14,80 liradan, avro ise 16,22 liradan tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7300
|14,7310
|14,8010
|14,8020
|Avro
|16,1720
|16,1730
|16,2250
|16,2260
|Sterlin
|19,2160
|19,3120
|19,2720
|19,3680
|İsviçre Frangı
|15,7560
|15,8350
|15,7830
|15,8630
|ANKARA
|ABD Doları
|14,7000
|14,7800
|14,7710
|14,8510
|Avro
|16,1320
|16,2120
|16,1850
|16,2650
|Sterlin
|19,1560
|19,3660
|19,2120
|19,4220