Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 17 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-şubat döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti.

OSD yaptığı yazılı açıklamada ocak-şubat dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk iki ayında toplam üretim 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 12, otomobil üretimi de yüzde 20 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 196 bin 194 adet, otomobil üretimi ise 109 bin 322 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı ise yüzde 17 azaldı ve 66 bin 661 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, yılın ilk iki ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 2 arttı. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azaldı.

Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, otomobil ihracatı da yüzde 13 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 146 bin 627 adet, otomobil ihracatı ise 85 bin 682 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Toplam üretim 204 bini aştı

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu.

Aynı dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi yüzde 2, otobüs üretimi yüzde 14, minibüs üretimi yüzde 4, midibüs üretimi yüzde 54, kamyonet üretimi yüzde 1 ve kamyon üretimi yüzde 1 arttı.

Traktör üretimi bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşüşle 7 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 61 oldu.

- Toplam satışlar 92 bine yaklaştı

Yılın ilk iki ayında toplam satışlar, 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları da aynı dönemde yüzde 17 azalışla 66 bin 661 adet oldu.

Otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 36 oldu.

Bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç yüzde 7 artarken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 21 azaldı.

Yılın ilk iki ayında ağır ticari araç pazarı 4 bin 56 oldu. Aynı dönemde kamyon pazarı 3 bin 708, otobüs pazarı 134 ve midibüs pazarı 214 düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2022 yılı ocak-şubat döneminde, toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 arttı.

- Toplam üretimin yüzde 75'i ihraç edildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2022 yılı ocak-şubat döneminde 85 bin 682 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 75'ini oluşturan 146 bin 627 adet taşıt ihraç edildi.

Yılın ilk iki ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 13, ticari araç ihracatı yüzde 9 geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 35 artarak 3 bin 112 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-şubat döneminde yüzde 13 pay ile ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.