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Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 11:10
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Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule kara yolunun 8. kilometresinde, Alen R. idaresindeki SK 3672 BB plakalı tır ile "cemse" tabir edilen Nuri K. kontrolündeki askeri araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle askeri araç yoldan çıktı.

Kazada yaralanan askeri personeller Nuri K. ile Bestami G, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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