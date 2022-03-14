Akar, MSB'de görevli sağlık personeliyle bir araya geldi

Akar, sağlık çalışanlarıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Huzur ve mutluluğun temel kaynağı sağlığın değerinin herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirten Akar, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözünü hatırlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin, canla başla çalıştığına işaret eden Akar, sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Hulusi Akar, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yapan askeri sağlık çalışanlarının yerlerinin ise ayrı olduğunu belirtti.

Bakan Akar, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personelini rahmet, gazileri minnetle yad etti.