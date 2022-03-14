Kırmızı ışıkta geçen ambulansa aracıyla çarpan sürücü 'tali kusurlu' sayıldı

Yargıtay, yeşil ışığın kendisine yanmasıyla aracıyla hareket eden ve geçiş üstünlüğü nedeniyle sirenleri çalışır halde kavşağa giren ambulansa çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücüye "tali kusurlu" olduğu gerekçesiyle verilen cezayı onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararına göre, Balıkesir'de yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden sürücü, geçiş üstünlüğü nedeniyle tepe lambaları ile sirenleri açık halde kendi istikametine kırmızı ışık yanmasına rağmen kavşağa giren ambulansa aracıyla çarptı.

Çarpma sonucu ambulansta bulunan 2 kişi, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandı.

Kazanın ardından yürütülen soruşturma sonucu yeşil ışıkta geçen aracın sürücüsü hakkında "taksirle yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Burhaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık sürücünün, "tali kusurlu" olduğuna kanaat getirerek, "taksirle yaralama" suçundan mahkumiyetine ve bu cezanın da adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sürücüye "tali kusurlu" olduğu kabul edilerek, "taksirle yaralama" suçundan verilen cezayı onadı.