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MEB'in 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin ön hazırlıkları tamamlandı

Okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmayı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan projeyle, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor- Bakan Özer:- "Seçilen 7 bin ilkokulun eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının planlamasını da tamamladık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 11:44
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MEB'in 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin ön hazırlıkları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"nin ön hazırlıklarını tamamladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, bakan yardımcıları, genel müdürler, bakan müşavirleri ile 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, projeyle bir taraftan okul öncesi eğitime erişimi artırmayı diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkan farklılıklarını azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu ay başlatılan projede özellikle okul öncesi eğitime erişimin artırılmasına dönük takvimin çok öncesinde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Seçilen 7 bin ilkokulun eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının planlamasını da tamamladık. Artık bu haftadan itibaren projenin bu kısmını da uygulamaya geçiriyoruz. Bu toplantıda da projenin bütününü ve mart ayında yapılacak çalışmaları ayrıntılı şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. İnşallah projeyi aralık ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- Projenin içeriği

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"nin en önemli parçası olan okul öncesi eğitime erişimi artırmak için 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, 93 yeni anaokulunda 7 bin 500 ana sınıfında eğitim başladı, 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı, 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı.

Ana sınıflarını açmak için 15 milyon lira onarım, sınıfların donatım ve eğitim materyalleri için 50 milyon lira olmak üzere toplam 65 milyon lira ödenek kullanıldı.

Bu yatırımlar sonunda 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranı kısa sürede yüzde 90'a yükseldi.

- 7 bin ilkokul iyileştirme kapsamına alındı

Proje kapsamında 7 bin ilkokul da iyileştirme kapsamına alınarak onarım ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi.

Bu kapsamda 1.000 ilkokula bilgisayar laboratuvarı kurulması, 2 bin 930 ilkokulun genel bahçe düzenlemesi, 2 bin 932 ilkokulun tuvalet ve lavabo onarımı yapılması, 2 bin 919 ilkokulun kapı ve pencere onarımı ile iç ve dış mekan boyaya ihtiyacı olduğu belirlendi.

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Ayrıca, 1764 ilkokulun ısıtma sisteminin güncellenmesi, 2 bin 376 ilkokulun elektrik tesisat onarımının yapılması, 2 bin 782 ilkokulun öğretmenler odasının yenilenmesi, 3 bin 50 ilkokula fen, matematik ve sosyal bilgiler ders materyal setlerinin, 7 bin ilkokulun kütüphanesine 1.000 kitaptan oluşan kitap setlerinin gönderilmesi, 601 ilkokula müzik atölyesi kurulması ve 2 bin 320 ilkokulun ise spor malzeme ihtiyacının karşılanması kararlaştırıldı.

- Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine gelişim desteği

Proje kapsamındaki ilkokulların tamamındaki öğrencilere yönelik temel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ilk yardım farkındalık eğitimleri ile psikososyal gelişim destek eğitimleri planlandı. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarını desteklemek, 7 bin ilkokuldaki tüm yönetici ve öğretmenlerin de proje farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yapıldı.

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