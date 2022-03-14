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Sinema ve Film Akademisi'ne başvurular başladı; iş garantisi var

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve MEDYAPIM ortaklığında kurulan İAÜ-MEDYAPIM Sinema ve Film Akademisi'ne başvurular başladı. Son başvuru tarihinin 16 Mart olarak açıklandığı akademiyle sektöre yapımcı, yönetmen ve senarist kazandırılması amaçlanıyor. Eğitimlerin 21 Mart'ta başlayacağı akademide dersler 16 hafta sürecek sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar yağım şirketinde işbaşı yapma fırsatı elde edecek.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Mart 2022 11:45
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Yapım şirketi MEDYAPIM ile İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) iş birliğiyle yapılandırılan İAÜ-MEDYAPIM Sinema ve Film Akademisi gençlere kapılarını açıyor. 21 Mart'ta ayında başlayıp toplam 16 hafta (100 saat) sürecek olan eğitimler, haziran ayında tamamlanacak. Son başvuru tarihinin 16 Mart diye açıklandığı akademiyle sektörlerin ihtiyacı olan yapımcı, yönetmen ve senarist yetiştirmek hedefleniyor. Başvuru kriterlerinin arasında üniversite mezunu olmak ve 35 yaşını geçmemek yer alıyor.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KADRODA

Akademide MEDYAPIM'ın kurucusu Fatih Aksoy, 'Doktorlar' 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Anne' dizilerinin yönetmen koltuğunda oturan Merve Girgin'in yanı sıra Direnç Aksoy, Neslihan Yeşilyurt, Emre Erkan, Gülümsün Özkök, Mahir Tok ve Ümit Ulukaya gibi ünlü isimler koordinatör ve eğitmen olarak yer alacak. Akademide senaryo, yapım ve yönetmenlik alanlarının tüm aşamaları ayrıntılarıyla anlatılacak.

EĞİTİMLER UYGULAMALI OLARAK VERİLECEK

'Senaristlik', 'Yönetmenlik' ve 'Yapımcılık' olmak üzere üç ayrı başlık altında yapılacak eğitimlere; sadece ulusal değil uluslararası piyasalara da hitap eden dizilerde ve filmlerde görev almak isteyen ön lisans ve lisans mezunları iştirak edebilecek. Eğitimler İAÜ stüdyolarında İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin öğretim üyeleri ve MEDYAPIM'ın setlerinde yönetmenler, senaristler, yapımcılar tarafından birebir uygulamalı olarak verilecek.

İAÜ MEDYAPIM SİNEMA VE FİLM AKADEMİSİ'Nİ KURDUK

Akademiye ve amaçlarına ilişkin açıklama yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "21'inci yüzyılda yumuşak güç diye ifade ettiğimiz eğitim, sanat, kültür, sinema gibi alanlar her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Bugün burada yapmış olduğunuz bir dizi veya sinema filmi bir bakıyorsunuz ki eşzamanlı olarak dünyanın dört bir yerinde insanlar tarafından takip ediliyor. En önemlisi de o dizi veya filmle çıktığı ülkeyi eşleştiriyorlar. Yani sizin kültürünüzü, sanatınızı, ekonominizi üretmiş olduğunuz dizi veya filme değerlendiriyorlar o yüzden yumuşak güç diyoruz. Ancak bu sektörleri etkin ve aktif hale getirmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var" dedi.

EĞİTİMLER 21 MART'TA BAŞLIYOR

Başvuruların devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Aydın, "Türk dizi ve filmlerinin dünyanın dört bir tarafında daha aktif ve etkin olması yeterli insan kaynağını yetiştirmek için sektörün en önemli başrol oyuncularından olan MEDYAPIM ile bir araya geldik. Böylece İAÜ MEDYAPIM Sinema ve Film Akademisi'ni kurduk. Bunun için arkadaşlarımız aylarca çalıştı ciddi bir hazırlık yaptık. Eğitimler 21 Mart'ta başlıyor şu anda başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi. Üniversite mezunu 35 yaşını geçmemiş arkadaşlarımız başvurularını yapabilir. 16-18 Mart tarihleri arasında başvuru yapanlarla mülakatlar yapılarak eğitim alacak asıl kadro belirlenecek" diye konuştu.

GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

Eğitimlerin nasıl olacağını anlatan Doç. Dr. Aydın, "Eğitimler güçlü bir kadro tarafından verilecek. Pratik eğitimleri sektörün bizzat içerisinde olan yapımcılar, yönetmenler ve senaristler tarafından verilecek. Teorik eğitimler ise üniversitemizde yine bu alanda yıllarını vermiş profesörler, doçentler ve öğretim üyeleri verecek. Üniversitede bu eğitimi verecek arkadaşlarımız da zaten sektörün içerisinden gelen aktris ve aktörlerdir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR MERKEZ HALİNE GELDİ"

MEDYAPIM'ın sahibi Fatih Aksoy ise "İstanbul Aydın Üniversitesiyle sinema sektörüne yapımcı, yönetmen ve senarist kazandırmak için bir çalışma başlattık. Amacımız sektörün ihtiyacını karşılamak. Sektörün her zamankinden çok daha fazla yönetmen, senarist ve yapımcıya ihtiyacı var. Türkiye dünyada bir merkez haline geldi. Gününüzde ve gelecekte daha fazla insana ihtiyaç duyacağımız için bu projeyi başlattık" dedi.

"BAŞARILI BULDUKLARIMIZI İSTİHDAM EDECEĞİZ"

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Eğitimin 16 hafta süreceğini kaydeden Aksoy şöyle devam etti:

"Eğitimde akademisyenler görev alacak. MEDYAPIM bünyesinde çalışan yönetmen, yapımcı ve senaristler de görev alacak. Bu projeyi çok ciddiye alıyorum. Bu projede Merve Girgin'in yanı sıra Direnç Aksoy, Neslihan Yeşilyurt, Emre Erkan, Gülümsün Özkök, Mahir Tok ve Ümit Ulukaya gibi MEDYAPIM'ın ana kadrosu ders verecek. Başarılı bulduklarımızı istihdam edeceğiz."

"HAYALLERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

MEDYAPIM'ın 30 yıllık bir kuruluş olduğunu söyleyen Fatih Aksoy, MEDYAPIM Okul işlevi gördü. Yeni insanların gelip eğitildiği bir yer olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Başvuran kişilerin bir üniversiteyi bitirmiş olması gerekiyor. Yapımcılığı düşünen arkadaşların İngilizce bilmesi ve çok istekli olması gerekiyor. Yönetmen ve senaristliği düşünen arkadaşların yetenekli olmalıdır. İlk dört hafta üniversiteye gidilecek. Akademisyen arkadaşlar temel eğitimleri verecekler. Ondan sonraki süreç setlerde devam edecek. Eğitimden sonra projeler isteyeceğiz. İnsanın hobisinden para kazandığı bir sektör diye bilirim. Bizim yaptığımız projeler herkes tarafından çok konuşuluyor. Hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Hobilerimizden para kazanan insanlarız. Yapımcı, yönetmen ve senaristlik yapabileceğine inanan herkesi bekliyoruz."

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