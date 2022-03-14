Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamuya personel alımında mülakat sistemi tamamen kaldırılmalıdır. Bu konuda onbinlerce insan mağdur olmuştur .

Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır. Tabi bunu söylerken bunun nasıl olacağını da söylemek lazım :

1- KPSS ve varsa o memurluğun gerektirdiği özel sınav yeterli olmaldır.

Örneğin öğretmenlik için ÖABT,

Polislik, İKM, astsubaylık, subaylık, uzmanlık gibi alımlarda FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI (PARKUR)

Katiplik, Sekterlerlik , büro memurluğu gibi alımlarda KLAVYE sınavı

Kariyer memurluklarında ALAN SINAVI yeterli olmalıdır.

Bu örnekler çoğaltılabilir.

2-Peki terörle ilişkili kişiler nasıl tespit edilecek bu durumda ?

İyi bir güvenlik ve arşiv araştırmasıyla bu sorun çözülebilir. Üstelik göreve başlayınca da bir yıl boyunca araştırmalar devam ettirilebilir. Böylece güvenlik sorunun önüne geçilecektir.

3- Mülakat uygulaması meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmaldır.

Görevde Yükselme sınavlarında bile mülakat uygulanmaktadır . Halbuki buna gerek yoktur. Kişi zaten kamu çalışanı. Göreviyle ilgili sınavın yapılıp sonuçlandırılması gerekiyor.

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