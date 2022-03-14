Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi

- Mesleğinde 44. yılı tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Nagihan Altıncı Karahan, genç hekimlere katkı sunmaya devam etmek için emekliliğini ikinci kez erteleme karar aldı.

Ege Üniversitesinden 1978'de mezun olan iki çocuk, bir torun sahibi 67 yaşındaki Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Karahan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini sürdürüyor.

Kovid-19 salgın sürecinde 65 yaş sınırına gelmesine rağmen görevine devam kararı alan Karahan, Sağlık Bakanlığının önerisiyle emekliliğini ikinci kez erteledi.

Genç hekimlerin "Nagihan Ablası" 2 yıldan bu yana tatil yapmadan, tüm gününü Kovid-19'lu yoğun bakım hastalarına ve genç hekimlere adıyor.

Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde görev yapan sağlık çalışanlarına eğitimler veren Karahan, çalışma azmiyle birçok meslektaşına da örnek oluyor.

- "Salgın dönemi bizim için birleştirici ve yapıcı oldu"

Uzman Doktor Nagihan Karahan, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

Kovid-19 Yoğun Bakımına girdiği ilk günü hala unutamadığını belirten Karahan, şöyle dedi:

"O zamanlar büyük korku vardı. Genç meslektaşlarım deneyimsizdi. Ben Almanya'da eğitim alırken influenza pandemisi belgesellerini seyretmiştim. O günün şartlarıyla bizden önde olan ülkelerin yaptıkları çalışmaları kıyasladım. Ne yapmamız gerektiğini planladım. Gençleri hiç zorlamadım, bu görev büyüklere düşerdi. Memnuniyetle yoğun bakıma girdim. Kısa sürede bütün ekibim burasını evimiz gibi gördük. Salgın dönemi bizim için birleştirici ve yapıcı oldu."

Karahan, gerekli tedbirleri alıp yoğun bakıma girdiği için Kovid-19'a yakalanmadığını, genç meslektaşlarının daha çok sosyal ortamlarda Kovid-19'a yakalandığını tespit ettiğini aktardı.

- "Yararlı iş yapıyorum diye düşündüğüm müddetçe devam edeceğim."

Emekliliğini ikinci kez erteleme konusunda kararı ailesinin kendisine bıraktığını anlatan Karahan, şunları kaydetti:

"Bana yeniden teklif geldiğinde büyük bir onur duydum. Tabii ki isteyerek uzattım. Doktorluk özveri isteyen bir meslek. Kovid-19 salgını ne kadar sürecek bilemiyoruz ama benim ne kadar işe yarayacağıma bağlı. Yararlı iş yapıyorum diye düşündüğüm müddetçe devam edeceğim. Benim için her şeyden önce aklımın ve fizik gücümün yerinde olması, bana verilen bir lütuf gibi düşünüyorum.

İyi bir doktor olmak için zamana ihtiyacınız var. Hekimlik kitaptan okuyup yapılacak bir iş değil. Hocalarınız sizin hayatınızda büyük bir iz bırakıyor. Onlardan etik ve bilimsel olarak çok şey öğreniyorsunuz. Bütün amacım genç arkadaşlarımda iz bırakabilmek. Benim yaşımda ve pozisyonda olan insanlar için gençler çok önemli, onlara ne aktarabilir ne yapabilirim ve öğretebilirim diye düşünüyorum."

Genç meslektaşlarına tavsiyede bulunan Karahan, "Özverili olmaları gerekiyor. Hekimlik bir yaşam biçimi ve disiplin ister. İnsanı çok sevmek ister, çok bilgi ve görgü gerektirir. Bunları yapabilen ya da yapabileceğine inanan tıp fakültelerine girmeli." diye konuştu.