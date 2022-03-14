Milli Eğitim yapılanmasından firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 12:12
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2017'de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'yi Zafer Mahallesi'nde yakaladı.
ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün sözde milli eğitim yapılanmasında yer aldığı belirtilen R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız