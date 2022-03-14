Ortopedi servisinin 'müzisyen doktoru' sahnede klarnet çalarak stres atıyor

- Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi Servisinde görevli Uzman Dr. Gökhan Onur, sahnede klarnet çalarak günün yorgunluğunu atıyor.

Uzun yıllardır müzikle ilgilenen 47 yaşındaki Onur, 5 yıl önce klarnet çalmaya başladı ve Tekirdağ Musiki Derneği'ne üye oldu.

Klarnet eğitimlerinin ardından derneğin korosuyla sahne almaya başlayan Dr. Onur, AA muhabirine, müziğin her zaman hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İlk başlarda daha çok Batı müzikleriyle ilgilendiğini, sonra musikiye yöneldiğini belirten Onur, "Klarnetle tanıştım, hoşuma giden bir enstrümandı. Türkiye'de son yıllarda biliyorsunuz klarnet çok favori bir enstrüman oldu. Ben de klarnet satın aldım. Tabii musiki farklı bir şey, Türk müziği makamları olan, derya deniz bir müzik dalı. Klarnet bir kere batı sazı olduğu için klarnetle Türk müziği çalması oldukça zor." dedi.

Müzikle ilgilenirken kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Onur, şöyle devam etti:

"Klarnet için mutlaka bir eğitim almak gerekiyor. Ben de eğitim almıştım başlarken, 2017 yılında Tekirdağ Musiki Derneği ve saygıdeğer hocam Nevzat Avcı'yla tanıştık. Sonrasında hocayla çalışmalarımız oldu. Ardından koroya katıldım. Koroda yıllardır sahne alarak, klarnet çalıyorum. Orası bizim için eğitim yuvası, neredeyse bir konservatuvar gibi. Nevzat Hoca'mın sayesinde bugünlere geldik."

-"Müzik ruhun gıdası dedikleri kesinlikle doğru"

Onur, hekimliğin dışında insanın severek yapabileceği bir hobisinin olması gerektiğini dile getirdi.

İşini severek yaptığını vurgulayan Onur, "Hekimlik zaten zor bir meslek, ağır çalışma koşulları var. Zaman zaman sevimsiz hadiseler de yaşanıyor. Biraz onlardan uzaklaşmak, kafamı boşaltmak açısından müzik çok iyi geliyor. Ben çok keyifliyim müzikle uğraştığım için. Önemli günlerde koro olarak sahne alıp güzel eserler icra etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Onur, hekimliğin hastaları iyileştirme yönünün çok güzel olduğunu anlatarak, "Müzikte de öyle yani çaldığınız zaman bir kere kendi ruhunuz dinleniyor. Kişiler sizi dinlerken dinleniyor. Zaten Osmanlı döneminden beri biliyorsunuz müzikle tedavi yöntemleri vardı. Müzik ruhun gıdası dedikleri kesinlikle doğru." dedi.