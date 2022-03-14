Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde süreç devam ediyor.

TFF'nin sözleşme için yetki verdiği Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni teslim ettiğini duyurdu.

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

SARAN'IN TEKLİF VERDİĞİ PAKETLER

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları. Saran Group'un paket 1-B için imzaladığı tutar 324 milyon lira.

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları. Paket 1-C için imzalanan tutar 30 milyon lira.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları için Saran Group 16 milyon 200 bin liralık sözleşme imzaladı.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı. Bu paket için Saran Group 5 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı ve TFF'ye iletti.

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı. Paket 3'ün değeri ise 6 milyon dolar.

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT teklif verdiği iki paket için sözleşme imzaladığını duyurdu. TRT'den yapılan açıklamada, ''TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik'' denildi.

TRT'NİN TEKLİF VERDİĞİ PAKETLER

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

SON KARAR TFF'NİN

Saran Group ve TRT'nın açıklamaları sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.