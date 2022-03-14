Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı
Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 13:50
Alınan bilgiye göre, kent iskelesinde yürüyüş yapan Ayşe T. dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak denizden çıkarılan Ayşe T. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız