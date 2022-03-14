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Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 19 Mart'ta İslam Ülkeleri Spor Başkenti olmamıza ilişkin imzalar atıldıktan sonra İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da Konya'mız 2023 yılı Dünya Spor Başkenti oluyor. Bunu ilk kez paylaşıyorum. İnşallah şehrimiz 2023 yılında da spor organizasyonlarının merkezi olmaya devam edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 14:41
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Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 2023 yılı Dünya Spor Başkenti olacağını bildirdi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, şehrin her zaman olduğu gibi son günlerde de İklim Şurası, Konya Tarım Fuarı gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da iş insanına, çiftçiye destek konusunda da etkin rol oynadıklarını belirten Altay, "Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bir genelge yayımlandı. Buradaki temel amaç, atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime katılması. Özellikle tahıl ve yağ bitkileri ekimi konusunda yüzde 75'e yakın destek verileceği ifade edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği ilk uygulayan şehir olduk. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak Meram'da ve Kulu'da yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda ekimlerimizi geçen yıl gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine özellikle Meram'da kuraklığa dayanıklı olan aspir bitkisini ekerek araştırmacılara da bu konuda veri oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Ankara'da sivil bilet 6,5 lira, Konya'da ise 2,5"

Altay, vatandaşa hizmet anlayışlı projeler geliştirdiklerini, Konya'nın su ve ulaşım konusunda benzer illere göre en ucuz şehir olduğunu ifade etti.

Ulaşım fiyatlarına zam yapmayarak vatandaşın bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Altay, "Ulaşımda, öğrenci fiyatlarına 4 yıldır, sivil fiyatlarına 2 yıldır zam yapmıyoruz. İnşallah 2022 yılında da dayanabildiğimiz süre boyunca zam yapmamayı planlıyoruz. 4 yıl boyunca ortaya çıkan enflasyon rakamlarına, akaryakıta gelen zamlara rağmen bu konuda vatandaşımızın yanında olmak için zam yapmama irademizi inşallah sürdürmeyi planlıyoruz. Ankara'da sivil bilet 6,5 lira, İzmir'de 6,5 lira, Antalya'da 6 lira 70 kuruş, Konya'da ise sivil 2 lira 50 kuruş, öğrenci 1 lira 55 kuruş. Ayda ortalama 25 biniş yapan bir vatandaşımızın Ankara'ya göre aylık 200 lira avantajı oluyor Konya'da. Evde 2 de öğrenci varsa 100 lira da onlardan, yani her ay haneye 400 liralık bir ulaşım katkısında bulunmuş oluyoruz."

Altay, son dönemde ekmek zamlarının da konuşulduğuna değinerek, Konya'da Fenni Fırın markasıyla vatandaşa en ucuz ve kaliteli ekmeği ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Su fiyatlarındaki indirimi de hatırlatan Altay, "Bu vesileyle Konya 3 temel meselede ekmekte, suda ve ulaşımda en ucuz şehir olarak devam edecek. Bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'ye örnek işler ürettiklerini dile getiren Altay, "Sadece Türkiye değil bölge coğrafyamıza da örnek olmayı arzu ediyoruz. ASELSAN ile 'Akıllı Şehir Strateji Planı'nı yürütüyoruz. Mevcut ürünleri kullanmak yerine ASELSAN ile akıllı şehirler için yeni ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bunu da özellikle Türk dünyasındaki şehirlerin kullanımına açmayı, Konya için Türkiye için yeni bir ihracat alanı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'nın İslami Dayanışma Oyunları'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Altay, şunları kaydetti::

"56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu 9-18 Ağustos'ta şehrimizde misafir edeceğiz. İslam dünyası için çok önemli bir organizasyon. Tüm İslam dünyasının gözü bu tarihler arasında Konya'da olacak. İnşallah 19 Mart'ta Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla Konya'mız 2022 yılı İslam Ülkeleri Spor Başkenti olacak. Bir müjde daha paylaşmak istiyorum. 19 Mart'ta İslam Ülkeleri Spor Başkenti olmamıza ilişkin imzalar atıldıktan sonra İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da Konya'mız 2023 yılı Dünya Spor Başkenti oluyor. Bunu ilk kez paylaşıyorum. İnşallah şehrimiz 2023 yılında da spor organizasyonlarının merkezi olmaya devam edecek. Türkiye'de Dünya Spor Başkenti unvanını kazanan ilk şehir, Avrupa'da da Madrid'den sonra ikinci şehir oluyoruz"

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