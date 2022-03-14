Ev sahibi evinin yandığını görünce çileden çıktı, kiracısına saldırdı

Yangın, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Serdar Sapar'ın kiracı olarak oturduğu evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Ev sahibi evinin yandığını görünce çileden çıktı

Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangın yerine evin sahibi Mustafa B.' de geldi. Evinin yandığını gören adam önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı. Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayrılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.