İletişim Başkanı Altun koronavirüsü atlattı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Altun, "Bugün itibarıyla zorlu bir COVID-19 sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Mart 2022 15:49
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.
Altun, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla zorlu bir COVID-19 sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık. Bu vesileyle hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız