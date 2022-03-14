Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü

Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karagöl köyünde iki yapıda hasar meydana geldiği öğrenildi. Köyde bulunan kerpiç bir ahırın duvarında çökme, beton bir evin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, ekipler hasar tespit çalışması yaptı.