Almanya Şansölyesi Scholz Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Scholz baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Ukrayna barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Silahların bir an önce susması için muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonla görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı. Dün, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da kabul etti. Bugün de Almanya Başkakanı Olaf Scholz ile Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ana gündemi Ukrayna'daki son durum olacak.

Aralık ayında göreve başlayan Scholz, başbakan olduktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor.