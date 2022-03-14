Pfizer'ın CEO'su Bourla: Dördüncü destek aşısı gerekli

ABD'de bir TV kanalına verdiği mülakatta Bourla, Kovid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bourla, "Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli." şeklinde konuştu.

Mevcut Kovid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.