12 ilde eğitime engeli

KONYA

- Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararına göre, Hadim ve Taşkent'te kar yağışının yoğun devam etmesi, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, bugün uzaktan eğitim yapılacak.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçe hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca il genelinde engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar 15 Mart Salı tatil edildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle yatılı bölge okulları hariç köy okulları ile taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 15 Mart Salı eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 14 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde 15 Mart Salı günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 15 Mart Salı günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

IĞDIR

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köylerdeki okullarda ve taşımalı eğitime 15 Mart Salı günü ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.