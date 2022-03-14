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PUBG Mobile UC ile Oyunda Yıldız Ol!



Nişancı oyununa bağımlı mı oldunuz! Haklısınız, Tencent Games tarafından yayınlanan Player Unknown's Batte Grounds milyonlarca oyuncuyu bir araya getirdi.



Oyuna yenilik katmak, daha başarılı olmak için UC satın almak isteyebilirsiniz. Unknown Cash yani bilinmeyen para anlamına gelen para birimi bu oyunda en iyi şansınız.



Özel ögeler satın almak, nadir ve benzersiz hazineler edinmek için UC'ye ihtiyacınız var. PUBG Mobile UC kabasakalonline.com'da indirimli fırsatlarla sunuluyor!



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Oyunculara fırsat sunmayı seven Kabasakal web sitesi güvenebileceğiniz oyun itemleri alabileceğiniz harika bir pazar yeridir.

İndirim süresi sınırlı olsa da sizin için sık sık ödemelerde %lik indirimler yapar.



Hemen al tuşu ile istediğiniz ürünü hemen alabilir. Ya da sepete ekleyerek alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. PUBG Mobile UC türleri;

" 28 Pubg mobile UC

" 30 Pubg mobile UC

" 63 Pubg mobile UC

" 83 Pubg mobile UC

" 126 Pubg mobile UC'den onbinlerce UC'yi satın alabilirsiniz.



Ayrıca;

Royale Pass 27. Sezon M8 TR satın aldığınızda Royale Pass Kartı + 50 UC yüklemesi yapılır.



Ya da;



Elite Pass Plus 27. Sezon M8 TR almak isterseniz Elite Royale Pass Kartı + 120 UC sahibi olursunuz.

En az %19 indirimle sunulan bu avantajları kaçırmadan hızlı hareket edin!



Kabasakal ile PUBG Mobile UC



Kabasakal yalnızca TR bölgesi için ve çeşitli alanlar için UC sunar. 14 yıldır tüm oyuncuların bildiği, takip ettiği, ihtiyacını satın aldığı bu site ile henüz tanışmadıysan, oyundan yeterli keyfi almıyorsun demektir.

Üstelik oyuncuların iyiliği ve oyun sürelerinin uzaması için Kabasakal piyasadaki en iyi fiyatları ile PUBG Mobile UC satmaya özen gösteriyor. Yaptığı indirimler ile de herkesten daha iyi extralar sunmasıyla ünlü olan sitede anında hizmet söz konusu.



Şu adımları izleyiniz;



1. https://www.kabasakalonline.com/pubg-mobile/pubg-mobile-uc adresine git.

2. İstediğiniz limitte ya da bütçenize uygun oranlarda sunulan UC'lerden sepete ekle.

3. Satın aldığınızda direk olarak YÜKLENECEK ID NUMARASI'nı yaz.

4. Ödemeyi yap!



İşte bu kadar kolay. Oyuncunun dostu olan siteyle enfes oyun mekaniğini kaçırmayacaksın!

