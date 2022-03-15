Kiev'den barış için üç talep

Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı
Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak
BAM Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti
BAM Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti
Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var
Bakan Koca: 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
İstanbul'da yeni soğuk hava dalgası: Kar gelebilir
İstanbul'da yeni soğuk hava dalgası: Kar gelebilir
5 öğrencinin öldüğü kazada sorumlu 'çam ağacı' oldu
5 öğrencinin öldüğü kazada sorumlu 'çam ağacı' oldu
Erdoğan'ın açıkladığı 5 müjdeye Sağlık-Sen'den ilk değerlendirme
Erdoğan'ın açıkladığı 5 müjdeye Sağlık-Sen'den ilk değerlendirme
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor
Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 17 azaldı
Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 17 azaldı
Vali: Sözleşmeli öğretmenler hemen tayin derdine düşüyor, çok ayıp!
Vali: Sözleşmeli öğretmenler hemen tayin derdine düşüyor, çok ayıp!
Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Dünya

Kiev'den barış için üç talep

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için gerçekleştirilen müzakerelerde Kiev, Moskova'dan "Ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi" talep etti

Eklenme : 15 Mart 2022 07:19
Yazdır
Kiev'den barış için üç talep

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana 18 gündür devam eden savaşın sona erdirilmesi için çabalar da sürüyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen dördüncü tur öncesi açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak "Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ettik" dedi. Taraflar müzakerelere bugün de devam etme kararı aldı.

HARKOV'DA 11 ÇOCUK ÖLDÜ

Diplomasi çabaları sürerken, savaş da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov'u gece gündüz bombalamaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinin vurulması sonucu dün 11 çocuk ölürken 40'tan fazla sivil yaralandı.

Sumi eyaletine bağlı Ahtirka şehri de hava saldırısına uğrarken, sahil şehirlerinden Mıkolayiv'de vurulan okul binasındaki dört kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan dokuz katlı bir apartmana top mermisi isabet etti. 63 kişi tahliye edilirken iki kişi öldü.

Başkent Kiev'deki ülkenin tek uçak fabrikası olan Antonov da, Rusya tarafından bombalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından saatler süren çalışmanın ardından söndürüldü.

ODESSA DİKEN ÜSTÜNDE

Bu arada Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov "Karadeniz'de üç dört gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'a dönmek mecburiyetinde kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Onları karşılamak için bekliyoruz; Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" dedi.

BEBEĞİYLE ÖLDÜ

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde 9 Mart'ta Rus ordusu tarafından bombalanan doğum hastanesinden ağır yaralı olarak çıkarılan kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Doktor Timur Marin, kadının hastaneye getirildiğinde leğen kemiğinin ezildiğini ve kalçasında da çıkık olduğunu kaydetti. Marin, bebeğin sezaryenle alındığını ancak yaşam belirtisi göstermediğini söyledi. Bebeğini kaybettiğini anlayan anne ağlayarak "Şimdi beni öldürün!" dedi. Yaralı kadına 30 dakikadan fazla süren müdahalenin sonuç vermediğini belirten Marin "İkisi de hayatını kaybetti" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
İngiltere ve Fransa'da Rus milyarderlerin malikaneleri işgal edildi
İngiltere ve Fransa'da Rus milyarderlerin malikaneleri işgal edildi
Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu
Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu
İsrail devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırı sonucu çöktü
İsrail devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırı sonucu çöktü
NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

Bu Habere Tepkiniz

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu belediye şirketlerine personel alımının daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için tavsiye kararı aldı
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 86.Bölüm 2.Fragmanı

Kuruluş Osman 86.Bölüm 2.Fragmanı

Kuruluş Osman 86.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 16 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
2022'de vizyona girecek en popüler 50 yabancı film

2022'de vizyona girecek en popüler 50 yabancı film

IMDb, 2022'de vizyona girecek en popüler 50 yabancı filmi listedi. İşte bugünün verileri ile değerlendirilen ve önümüzdeki yıl sinemalarda olacak 50 film...