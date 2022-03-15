Putin yeni bir harita çiziyor: Ukrayna bölünüyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor. Savaşın seyrini ve Rusya'nın siyasi/askeri stratejisini gazetemize yorumlayan stratejist Dr. Tuğrul Çamaş "Rus ordusunun harekat planı, bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Bu plan sahada adım adım tatbik ediliyor. Dinyeper nehrini takip eden yeni bir harita çiziyorlar. Dünya yakın dönemde Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz'le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna gerçeğiyle yüzleşecek" dedi.

Rusya lideri Putin'in bölünmüş Ukrayna planı ile aynı zamanda dondurulmuş çatışma bölgeleri oluşturacağını söyleyen Rus siyaseti ve tarihi alanında uzman stratejist Dr. Çamaş "Putin, NATO ile Rusya arasına tampon hat inşa etmek istiyor" diye konuştu.

HERSON'A DA AYNI TAKTİK

Rusya, 2014 Kırım işgali ile birlikte özerk bölge ilan edilen Donetks-Lugansk taktiğini Herson için de uygulamaya hazırlanıyor. Stratejist Dr. Tuğrul Çamaş "Batı'nın ağır yaptırımları altında kalan Moskova'nın hesabı, Lugansk-Donetsk ile birlikte Herson, Harkov, Mıkolaviy, Melitopol, Berdyansk ve Zaporijya şehirlerini içine alan bir alanda Rus güdümlü siyasi bir yapı oluşturmak" diye konuştu.

Dinyeper nehrinin belirleyici hat olduğunu vurgulayan Çamaş, Dinyeper'in doğusunda yer alan Harkov şehrinin de Rusya için önemli olduğunu ve kontrol altına alınmak istediğini kaydetti.

BATI'NIN UKRAYNA TUZAĞI

Konvansiyonel bir savaşla Rusya'yla doğrudan karşı karşıya gelmek istemeyen Batı'nın; Rusya'yı kışkırtarak Ukrayna'ya girmesini sağladığını iddia eden Dr. Çamaş "Temel amaç, bir taraftan Ukrayna'yı Rusya için yeni bir Afganistan'a dönüştürürken diğer yandan yaptırımlarla Putin yönetimini dünyadan ve küresel sistemden izole etmek. Bu anlamda Rusya siyasi olduğu kadar ekonomik ve askeri bir tuzağa düşürüldü" tespitinde bulundu.

RUSLAR KİEV'E GİRMEYECEK

Çamaş'a göre, Rus ordusu Kiev'i kuşatacak ve abluka içerisinde tutarak Zelenskiy hükümetinin düşmesini bekleyecek. Bu plan dahilinde Rus ordusunun Kiev'e girme tercihini kullanmayacağını kaydeden Çamaş "Kiev'in askeri olarak düşmesini beklemeden Rus gizli servisinin çalışmalarıyla Moskova güdümlü bir hükümet kurma yoluna gidecekler. Ruslar bu taktiği 2014 Kırımın işgalinde denedi ve başarılı oldu. O dönem işgal planı Rusya Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından hazırlandı. Şu an yine bir yandan benzer girişimler denenirken diğer yandan Rusya askeri gücü ile Ukrayna'yı kendi şartlarını kabul ettireceği diplomasi masasına oturtmaya çalışacak. Rus diplomasi anlayışının belirleyici unsuru askeri durumdur" görüşünü dile getirdi.

LVİV YENİ İDLİB OLUR

Dr. Çamaş'ın çarpıcı bir diğer tespiti ise Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv'in yeni İdlib olacağı yönünde. Rus ordusu kara, deniz ve hava bombardımanları ile Ukrayna'daki şehirleri insansızlaştırıyor. Bu yerleşim birimlerinden çıkanların tamamına yakını Lviv yönüne göç ediyor. Dr. Tuğrul Çamaş, Rusya'nın hatta yığılan mülteciler üzerinden Avrupa'yı demografik olarak baskılayabileceği görüşünde.

Yılmaz BİLGEN