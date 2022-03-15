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20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı

Geçen yıl zam rekortmeni olan kağıt ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Küresel çapta selüloz fiyatlarındaki artış, döviz kurunun yükselmesi ve yeterli fabrikanın bulunmaması fiyatları yüzde 100'ün üzerinde arttırdı. Sektör temsilcileri "Neredeyse her alanda kullanılan kağıdın üretimi desteklenmeli, bu sektörde de babağiyitler çıkarmalıyız" diyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Mart 2022 07:40
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20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı

Pandemi sebebiyle dünyada artan ham madde fiyatları pek çok sektörde olduğu gibi kağıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kağıtlarda gerçekleşti. En basitinden 80 gramlık A4 kağıdı, 2020 yılında 20 TL, 2021 yılında 54 TL, bugün ise 80 liraya kadar yükseldi.

TAMAMI İTHAL EDİLİYOR

Yalnızca A4 özelinde değil, birçok sektörde kullanılan kağıt, ürün maliyetlerine de zam olarak yansıdı. Türkiye'de son yıllarda yeni kağıt ve kağıt ürünleri fabrikaları açılmaya başladı ancak kağıt üretiminde kullanılan selüloz maddesinin tamamının ithal edilmesi sebebiyle fiyatlarda artış yaşandı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna gibi selüloz ithalatı yaptığımız ülkelerde yaşanan savaş durumu, hem tedariki hem de fiyatları uçurdu.

Sektör temsilcileri başta matbaa olmak üzere ambalaj ve son tüketilen kağıt tarafında fiyatların geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirtiyor. Ayrıca geri dönüşüm sektöründe de maliyetlerden kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı ifade ediliyor.

Toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm sektöründe de üretimin eskisi kadar yeterli seviyede olmadığı da söyleniyor.

"BABAYİĞİTLER ÇIKARMALIYIZ"

"İhracat tarafında iyi işlere imza atılsa da, iç piyasada üretim maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda" diyen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bugün mobilyadan tekstile, dayanıklı tüketim mallarından ambalaja, matbaa sektöründen promosyona kadar birçok alanda kağıt kullanılıyor. Türkiye'nin yalnızca selüloz ithalatı 1 milyar doları geçti. Hazır kağıt da dahil toplam ithalat 3.2 milyar dolar" dedi.

"Kağıt ve selüloz ithalatı yaptığımız ülkelerde bazı sorunlar var. Mesela Rusya" diyen Güleç, şu ifadeleri kullandı: Geri dönüşüm tarafında yeterli seviyede değiliz. Bu alandaki yatırımların acilen arttırılması lazım. Devletimizin kağıt üretimi yapacak olan şirketlere teşvik vermesini istiyoruz. Türkiye orman bakımından oldukça zengin. Ancak yatırımcı yok. Nasıl ki yerli otomobilde babayiğitler çıktı, kağıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Ambalaj ve paketleme

Matbaa ve promosyon

İnşaat sektörü

Basım yayın

Dekorasyon

KAPAT [X]

Kırtasiye

Ev temizlik sektörü

Banknot basımı

Kaan ZENGİNLİ

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