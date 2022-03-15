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Saldırının arkasında kirli hesaplar var! Bölgede kartlar yeniden karılıyor

Suriyeli Türkmen araştırmacı Bekir Atacan, Ukrayna krizinin uluslararası arenada keskin değişikliklere yol açacağını ve kartların yeniden karıldığını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Mart 2022 07:46
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Saldırının arkasında kirli hesaplar var! Bölgede kartlar yeniden karılıyor

Suriyeli Türkmen araştırmacı Bekir Atacan, Ukrayna krizinin uluslararası arenada keskin değişikliklere yol açacağını ve kartların yeniden karıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı, tüm dünya dengelerini altüst ederken güneyimizde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İran, 12 balistik füzeyle Irak'ın kuzeyini vurdu. Saldırıyı üstlenen Devrim Muhafızları, hedeflerinin Erbil'deki MOSSAD varlığı olduğunu duyurdu. Rus askeri araçları, hemen ardından 56 yıl sonra Golan sınırında devriye faaliyeti icra etti. Gazetemize değerlendirmede bulunan Suriyeli araştırmacı Bekir Atacan'a göre, Ukrayna krizi uluslararası arenada keskin değişikliklere yol açacak. Kartlar da yeniden karılıyor.

İran'ın 12 balistik füzeyle vurduğu Erbil'deki ev, kullanılamaz hale geldi. Erbilli iş adamı Şeyh Baz Kerim'e ait konutta büyük hasar oluştu.

İSRAİL TERCİHTE ZORLANIYOR

Atacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail'in Ukrayna konusunda ikili oynadığını gördüğünü ve tercihe zorladığını söyledi. Rusya'nın Suriye'deki pozisyonunun İsrail açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Lazkiye Türkmenlerinden Atacan "Netanyahu yönetimi Rusya'nın desteklenmesini önceliyordu. Benett, Zelenskiy tarafında konumlandı. Benett'in Moksova ziyaretinde de Ukrayna'dan çok Suriye konuşuldu. Tel Aviv, Suriye'de İran etkisini minimize eden Putin iradesini önemsiyor. Buna PKK bölgesinde Ruslara yüklenen misyon da dahil. Ancak Ukrayna krizi iki güç arasında bir çatlak oluşturdu. Bu sebeple İsrail'e karşı 1967 yılında Suriye rejimine karşı verdiği desteği hatırlattı. Tam 56 yıl sonra tanklarını Golan'a sürdü ve açıktan gözdağı verdi" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İçişleri ve Savunma Bakanlarıyla birlikte Erbil'e giderek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İran, söz konusu evde İsrailli istihbarat elemanlarının görüşme yaptığını iddia etmişti.

TAHRAN'IN HESAPLARI BOZULDU

Iraklı eski Humus Milletvekili Nebil Harbul da Ukrayna savaşı ile baş gösteren enerji krizi ve oluşan yeni dengelere dikkat çekerek Türkiye'nin İsrail, BAE, Suudi Arabistan, Mısır yakınlaşması, oluşan yeni enerji koridorlarının İran'ı tedirgin ettiğini belirtti. Harbul, İran'ın Erbil saldırısını şöyle yorumladı: "Tahran, Lübnan ya da Golan cephesinden İsrail'i çok rahat vurabilecekken özellikle üçüncü taraf olan ve misilleme yapma imkanı bulunmayan Irak sahasını seçti. Öte yandan Irak bölgesel yönetimi ve Ankara arasında artan diplomasi trafiği de Tahran'ı rahatsız etti. Irak'ın kuzeyinde keşfedilen zengin petrol ve gaz yatakları şu an en güçlü alternatif mecra durumunda. Buna İsrail, Güney Kıbrıs-Mısır faktörü de eklendi. İran kanadı, ABD ile devam eden müzakerelerin pozitif sonuçlar doğuracağına inanıyordu. Kendi enerji zenginliğini ekonomik getirinin yanında stratejik denge unsuru olarak kullanacaktı. Ancak, S. Arabistan ile başlayan süreçte tıkandı, masa devrildi. Tahran'ın hesapları bozuldu."

Harbul, İran'ın "beni denklem dışı tutarsanız bölgede kaos olur" mesajını vermek istediğini ifade etti.

Yılmaz BİLGEN

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