Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 2 lira 38 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 15 Mart 2022 07:53
Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 130 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatlarının 100 dolara gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinin litre fiyatı 22,81 liradan, 2 lira 33 kuruşluk indirimle 20 lira 53 kuruş seviyesine geriledi.(İstanbul fiyatı)
Yapılan indirimle ilgili EPGİS'ten bir açıklama gelmedi.
AKARYAKIT SEKTÖRÜ TOPLANIYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak.
Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?
Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak
Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!
Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?
Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar
Kamu Denetçiliği Kurumu belediye şirketlerine personel alımının daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için tavsiye kararı aldı
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı
Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı
CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 86.Bölüm 2.Fragmanı
Kuruluş Osman 86.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 16 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022