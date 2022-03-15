Kiev'de restoran işleten Türk: Ekmeğini kazandığım topraklara vefamı gösteriyorum

Rus kuşatması altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i 2 milyona yakın sivil terk etmek zorunda kaldı. Kentte kalanlar ise sığınaklarda ya da yer altındaki metro vb. güvenli alanlarda yaşıyor. Ülkede restoranları bulunan Onur Hekim haftalardır büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek günde 1000 kap sıcak yemeği savaş mağdurlarına ücretsiz olarak dağıtıyor.

Dünya medyasının da ilgisini çeken Onur Hekim SABAH'a konuştu: 20 yıldır ekmeğimi bu topraklarda kazanıyorum, Ukrayna'nın toprağına bastım, buranın havasını soludum, bu insanlarla büyüdüm. O yüzden savaş çıktıktan sonra aklımdan 'Ben çıkıp gitmeliyim' fikri geçmedi.

Önce sosyal medyadan yaptığım duyuruyla Kievlilere restoranımda yemek hazırlamaları için gönüllü olma çağrısında bulundum. Sığınaklarda, hastanelerde, metrolarda kalan sivillere bu yemekleri gönüllüler aracılığıyla ulaştırmaya çalıştık. Her gün 1000 kap sıcak yemeği ücretsiz dağıtıyoruz. Masrafları kendim karşılamaktayım. Bunu seve seve yapıyorum. Ekmeğimi kazandığım topraklara vefa borcumu ödüyorum.

Uğur YILDIRIM