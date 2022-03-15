Benzin ve motorinde indirim

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle akaryakıt ürünlerinde indirim gerçekleşiyor.

Sözcü'nün haberine göre; bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde litre fiyatında benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde ise 93 kuruş indirim oldu.

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 2 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı.

İNDİRİM FİYATLARA YANSIMAYA BAŞLADI

Petrol fiyatları Mart başında çıktığı 130 dolar seviyesinden dört gün önce başlayan düşüşle beraber 109 dolara gerilemişti. Bugün ise brent petrol varil başına 102 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki indirim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.

ZAM FIRTINASI YAŞANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yükselen petrol fiyatları yüzünden akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına zamlar gelmişti. 8 Mart'ta uygulanan son zamlarla beraber benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı.

Böylelikle benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liraya yükselmiş; motorinin litresi ise İstanbul'da 22,87 liraya yükselmişti. Son olarak 9 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2,25, benzinin litre fiyatına ise 0,79 TL daha zam geleceği duyurulmuştu. Ancak bu zam son anda iptal edilmişti.

PETROL FİYATLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarının gevşemesi ise tersi yönde etki yapıyor. Ancak petroldeki mevcut fiyatlamanın ne kadar süreceği henüz belirsiz.