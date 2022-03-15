Türkiye diplomasinin merkezi mi oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkişledi. Dünya büyük bir kırılma mı yaşıyor? 3. Dünya savaşı çıkar mı? Nükleer silah kullanılır mı? Endişesi, Ankara'yı harekete geçirdi.

Türkiye hem telefon diplomasisi hem de yüz yüze diplomasiyle devredeydi.

Ankara,, bölgedeki Türklerin tahliyesi için harekete geçti. Taraflar arasındaki en önemli müzakerenin adresi Antalya'ydı. Taraflar, görüşmeye kravatsız katıldı. Ama masadaki konular sıcaktı. Masadaki diğer isimse, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Görüşme sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'ya, "Teslim olmayacağız" diye seslendi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavvrov ise daha üst düzey görüşme için kapıyı araladı. Ukrayna lideri Zelenskiy ile Rusya lideri Putin'in bir araya gelebileceği mesajını verdi.

Ukrayna-Rusya-Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıları ile başlayan görüşmelerde dünyanın nabzı Antalya'da attı. Birçok devlet adamı, siyasetçi, akademisyen ve diplomatı bir araya getiren etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiğine eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti. Ardından son 5 günde; 9 devlet başkanı, 3 başbakan, 2 uluslarası kuruluş başkanı ile bir araya geldi.

O görüşmelerde kimler yoktu ki, Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştü. "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısında bulundu.

Amerikan Başkanı Joe Biden da, Erdoğan'ın telefonda görüştüğü liderler arasındaydı. Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-rusya-Ukrayna dışişleri bakanları toplantısının düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson olduğu birçok dünya lideriyle telefon diplomasisi yürüttü.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de yüz yüze bir araya geldi.

Ankara'daki uzmanlar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde bölgesinde istikrarlaştırıcı güç olarak varlık bulan ve saygı gören bir ülke haline geldi. Bunun en somut örneği son bir haftada gerçekleşen bu yoğun diplomasi trafiğidir." diyor.

İnsani meselelere her zaman duyarlı olan Türkiye, sahadaki gerçeklikleri hem insani açıdan hem de diplomatik açıdan ele alıyor." ifadesini kullanıyor.

"Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır." mesajı veriliyor.



