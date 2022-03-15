3 defa ayrılan Unkapanı Köprüsü alarm veriyor!

İstanbul'daki Unkapanı Köprüsü, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Yeni adıyla 'Atatürk Köprüsü' olan 82 yıllık köprünün artık ömrünü tamamladığını belirten uzmanlardan dikkat çeken bir öneri geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması yapılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 31 Temmuz'da yeniden hizmete girdi. Ancak köprünün bağlantı noktası, kar yağışının etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Problem giderildi, trafik kontrollü olarak verilmeye başladı.

"Hızlıca yenilenmesi gerekiyor"

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; konuyu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik "Köprü, inşa edildiği tarihten günümüze dek yaklaşık 82 yıldır görevini güvenle yerine getirmiştir. Bu türden köprülerin tasarım ömürleri genelde 75- 100 yıl civarında. Köprünün ömrünün uzatılması için bir program çerçevesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılmalı. Kısa sürede çözüm için problemin yaşandığı genleşme derzlerinin, yerinde hızlıca yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Köprünün yıkılıp yeniden yapılması ya da yenilenmesi gerekir"

İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Ergün de köprünün daha önce fırtına sebebiyle çöktüğünü, ardından ahşap dubalarla yapılıp 1954 yılında asfaltlandığını söyledi.

O dönemde yeni köprü yapılmasının planlandığını ancak maliyeti sebebiyle olmadığını anlatan Ergün, şunları kaydetti: "Kışın sıcaklığın azalması sebebiyle demir malzeme büzülür ve küçülür. Köprüdeki açılma, fırtına yüzünden dubaları bağlayan zincirlerindeki problemden kaynaklanmış olabilir. Unkapanı Köprüsü eski olduğu için ömrünü tamamlamaya yakındır. Köprünün yıkılıp yeniden yapılması ya da yenilenmesi gerekir."