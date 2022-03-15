TÜİK: Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 20,1 arttı

Türkiye'de konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 arttı.

Şubat'ta konut satışları 97 bin 587 olarak kaydedildi.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi.