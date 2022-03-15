Eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı
İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşini evine davet etti. Davete ret cevabı alan adam, eski eşini sokak ortasında dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul'da bir kişi, eve davet ettiği eski eşini olumsuz yanıt alınca sokak ortasında dövdü.
Geçtiğimiz cuma günü iddiaya göre, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi.
EVE DAVET ETTİ, REDDEDİLİNCE SALDIRDI
Restorandan çıkmalarının ardından adam, eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D.'yi sokak ortasında dövdü.
Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda aldığı darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız