Dolar 15 kuruş düşüşle 14,65 TL'ye geriledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15 kuruş düşerek 14,65 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8010
|14,8020
|14,6540
|14,6550
|Avro
|16,2250
|16,2260
|16,0950
|16,0960
|Sterlin
|19,2720
|19,3680
|19,1050
|19,2000
|İsviçre Frangı
|15,7830
|15,8630
|15,5470
|15,6250
|ANKARA
|ABD Doları
|14,7710
|14,8510
|14,6240
|14,7040
|Avro
|16,1850
|16,2650
|16,0550
|16,1350
|Sterlin
|19,2120
|19,4220
|19,0450
|19,2550