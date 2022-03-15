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Bakan Kurum, 'Yeşil Finansman Konferansı' için Londra'ya gidecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Mart'ta düzenlenecek konferansın açılış konuşmasında, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve gelecek süreçte hayata geçirilecek projeleri anlatacak- Konferansta özel sektör, kamu kurumu ve yerel yönetim temsilcileri, 10 başlıkta Türkiye'nin örnek, vizyon projelerini sunacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 11:08
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Bakan Kurum, 'Yeşil Finansman Konferansı' için Londra'ya gidecek

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ve Birleşik Krallık iş birliğinde 17 Mart'ta İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek, "Yeşil Finansman Konferansı"na katılacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Bakan Kurum, Mansion House'da gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma devrimi hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve gelecek süreçte hayata geçirilecek projeleri anlatacak.

Bakan Kurum, konuşmasında, iklim dostu şehirler, enerji verimli binalar, yenilenebilir enerji, temiz ulaşım, atık yönetimi ve kaynak verimliliğine dair Türkiye'nin sahip olduğu yatırım potansiyeline dair bilgiler de verecek.

Konferansa Türkiye'den birçok kamu kurumu, yerel yönetim, özel sektör ve iş dünyasından da katılım olacak.

Türk ve İngiliz yatırımcıların da bir araya geleceği konferansla, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki yeşil yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve Türk şirketlerinin Birleşik Krallık kurumları ve yatırımcıları ile ilişkilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

- 10 başlıkta Türkiye'nin örnek, vizyon projeleri sunulacak

Konferans kapsamında, özel sektör, kamu kurumu ve yerel yönetim temsilcileri, atık yönetiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına, biyorafinerilerden jeotermal enerjinin kullanımına kadar 10 başlıkta Türkiye'nin örnek, vizyon projelerini sunacak.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri ve programları için finansman imkanlarının da ele alınacağı konferansta gün boyu iklim değişikliğiyle mücadelede ve uyumda geliştirilebilecek finansman araçlarına dair farklı başlıklar altında paneller de düzenlenecek. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da "Yeşil Finans Görünümü (Türkiye'de Yeşil Finans Fırsatları ve Zorlukları)" panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

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