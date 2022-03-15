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Ensari Deri, cirosunu bu yıl yüzde 30 artırmayı hedefliyor

Halka arz için hazırlanan Ensari Deri, cirosunu bu yıl yüzde 30 artırmayı hedefliyor

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 15 Mart 2022 11:19
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Ensari Deri, cirosunu bu yıl yüzde 30 artırmayı hedefliyor

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- Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari: Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak talep toplama sürecinin ardından halka arz olacak. Halka arz şirketin kurumsallığına çok büyük bir katkıda bulunuyor. Şirketin tüm süreçlerinin disipline olmasında büyük rol oynuyor

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, geçen yıl satışların yüzde 41'ini Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya ve Almanya başta olmak üzere, Asya ve Avrupa ülkelerine yaptıkları ihracattan elde ettiklerini belirterek, "Geri kalan yurt içi satışlarımızın yüzde 96,5'ini ise Türkiye'deki firmaların yurtdışına ihraç etmek üzere yaptığı talepleri oluşturmakta. Hedefimiz 2022 yılında ihracatımızı ve ciromuzu yüzde 30 daha arttırmak." dedi.

Muhammet Nuri Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ensari Deri'nin Çorlu'da 1993 yılında kurulduğunu ve ilk pazar hedeflerinin Rusya olduğunu ifade etti.

Ensari, uzun yıllar Rusya'ya ihracat yaptıklarını anımsatarak, "2006 yılından itibaren Avrupa ve Uzak Doğu pazarına yöneldik. Kuzu kürkü üretiyoruz. Ham kuzu derisini yurt dışından ithal edip işleyerek kuzu kürkü üretimi yapıyoruz. Yıllık bir milyon üç yüz bin adet deri işleme kapasitesi ile fabrikamız dünyada sayılı tabakhaneler arasındadır.''

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak talep toplama sürecinin ardından halka arz olacağını vurgulayan Ensari, " Halka arz şirketin kurumsallığına çok büyük bir katkıda bulunuyor. Şirketin tüm süreçlerinin disipline olmasında büyük rol oynuyor. Yurtdışında, yeni müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde, halka açık olan bir şirkete olan güvenin çok daha büyük olduğunu ve bu durumun şirketin prestijini artırdığını görüyoruz.

Biz de yurtdışında hem prestijimizin hem de yeni müşterilerle birlikte siparişlerimizin daha çok artacağına inanıyoruz. Bizim halka arz sürecimiz duyulduğunda bile siparişlerimizde bir artış olduğunu hissettik. Halka arz edildikten sonra daha ciddi oranda siparişlerimizin artacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Ensari, ham derilerin yüzde yüzüne yakının ithal olduğunu aktararak, "İthalatımızı İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan yapmaktayız. 2021 yılında satışımızın yüzde 41'ini Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya ve Almanya başta olmak üzere, Asya ve Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracattan elde ettik. Geri kalan yurt içi satışlarımızın yüzde 96,5'ini ise Türkiye'deki firmaların yurtdışına ihraç etmek üzere yaptığı talepleri oluşturmakta. Hedefimiz 2022 yılında ihracatımızı ve ciromuzu yüzde 30 daha arttırmak.
- "Türkiye'yi yurtdışında en çok temsil eden firmalardan biriyiz"

Pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi deri sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret eden Ensari, "Biz pandemi dönemini tüm çalışanlarımızla birlikte minimum etkilenecek şekilde aştık. Mesela biz, hiçbir şekilde durmadık. Çalışanlarımızı ücretsiz izinlere çıkarmadık. Kısa çalışma dönemine girmedik; durmadan hep çalıştık, ürettik." şeklinde konuştu.

Ensari, bahar ve kış dönemini olmak üzere yılda en az iki defa iki ayrı koleksiyon yaptıklarını belirterek, "Yine bu sene de iki ayrı koleksiyonumuz olacak. Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Şirketimiz bünyesinde ar-ge konusunda çok deneyimli mühendislerimiz ve üstün teknolojiyle donatılmış bir laboratuvarımız mevcut. Ayrıca sürekli olarak yurt dışından dünyaca ünlük markaların modacılardan da destek alıyoruz. Tüketici eğilimleri, müşterilerimizin beklentileri ve tekstildeki moda renklere göre koleksiyonumuzu hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruluşlarından beri Türkiye'yi yurtdışında en çok temsil eden firmalardan biri olduklarını aktaran Ensari, "Tabii biz yıllar içerisinde, senede beş, altı hatta yedi defa yurt dışı fuarlarına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. İhracatımızın gelişmiş olması ve kuvvetli olması tüm bu emeklerin sonucudur. Örneğin, şubat ayı içerisinde Milano'da Lineapelle Milano Fuarı'na katıldık. Bizim için oldukça verimli geçti. Yine ondan yirmi gün önce Premiere Vision Leather Paris Fuarı'na katıldık. O da dünya modacıları ile buluşmamıza vesile oldu. Pandemi sonrası şimdi fuarlar tekrar başladı. Biz Ensari Deri olarak bütün fuarlara katılarak koleksiyonlarımızı tüm dünyaya sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "En fazla ihracat yaptığımız ülke Güney Kore"

Ensari, dünyada Türkiye'nin sektördeki payının yüzde altmışlara yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı: Şu anda kürklü deriyi en iyi üreten ülke Türkiye'dir diyebilirim. Fabrikamız, üretim kalite ve kapasitesi olarak dünya çapında önde gelen firmalarla rekabet edebilecek güçtedir. Bizim rakibimiz Çin'di. Yaptığımız çalışmalarla Çin'deki rakiplerimize üstünlük sağlıyoruz artık. Şimdi hedefimiz İspanya ve İtalya'daki rakiplerimizin önüne geçmek. Onlarla da rekabet edecek hem gücümüz var hem de Ar-Ge'miz.

Bu konuda hiçbir engelimiz yok. İspanya'yla İtalya'yı güçlü kılan şey istedikleri ham deriye çok çabuk ulaşabilmeleri. Yani İspanya yüzde yüz neredeyse kendi ham derisini kullanıyor, İtalya keza öyle. O konuda onlar çok güçlüler. Ham maddeye çok çabuk erişebiliyorlar. Biz sonuçta bunu ithal ediyoruz. Bizim avantajımız da bizde onlara kıyasla işçiliğin daha cazip olması ve yeraltı kaynak sularının fazla oluşu."

Şirketin ihracatının yüzde 42'sini Güney Kore'ye yaptığını belirten Ensari, '' Güney Kore'den sonra, İtalya, Hindistan, Polonya ve Almanya gelmekte.'' dedi

En fazla ithalat yaptıkları ülkenin ise İspanya olduğunu aktaran Ensari, "İspanya'daki ham deri standardı ve sürekliliğinden dolayı ilk tercihimiz İspanya oluyor. İkinci İtalya, üçüncü Yunanistan sonra İngiltere ve Fransa geliyor." dedi.

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- "2022'de de hedeflerimize ulaşarak ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz"

Ensari, yurt dışında temsilciliklerinin olduğunu ifade ederek, "Yurt dışındaki müşterilerimiz mutlaka bulundukları ülkede Ensari'nin bir temsilcinin işin başında olmasını arzu ediyor. Yani ürünle ilgili tüm süreçlerde gidip müşterimizin kapısında hizmet verecek, varsa sorunlarını çözecek temsilcilikler istiyor.
Bizim de bu çerçevede müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına hem ithalat hem de ihracat yaptığımız ülkelerde temsilciliklerimiz bulunmakta. Örneğin biz aldığımız ham deriyi temsilciliklerimiz vasıtası ile tek tek kendimiz seçeriz. Yoksa standardı yakalayamayız. Kaliteyi yakalayamayız. Sıkıntı yaşarız. Bu konuda çok hassasız." açıklamasında bulundu.

Özellikle Paris ve Milano Fuarı'ndan sonra bugüne kadar hiç almadıkları kadar siparişleri almaya başladıklarını Ensari, "Bu da bize gösteriyor ki biz kaliteli ürünlerimiz, teknolojimiz, çalışanlarımız ve halka arz olmuş kurumsal kimliğimiz ile 2022'de de hedeflerimize ulaşarak ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

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