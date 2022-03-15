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Ağıralioğlu: Yeni seçim sistemiyle 'artık oyları' hesap ediyorlar

"Seçim matematiğinde artık oylarla kendilerine milletvekilliği kaybettiren bu sistemden, artık oyları hesap ederek avantaj sağlamaya çalışıyorlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 13:19
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Ağıralioğlu: Yeni seçim sistemiyle 'artık oyları' hesap ediyorlar

- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Seçim matematiğinde artık oylarla kendilerine milletvekilliği kaybettiren bu sistemden, artık oyları hesap ederek avantaj sağlamaya çalışıyorlar. İttifaklardaki bloklaşmayı engelleyerek ittifakları dağıtmayı planlıyorlar." dedi.

Ağıralioğlu, dün Meclise sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağıralioğlu, teklifte yer alan değişikliklerin, demokrasiyi kuvvetlendirme adımı değil, seçim satrancında avantaj sağlamaya yönelik olduğunu savundu.

Bunun ittifakları güçlendirmeyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Seçim matematiğinde artık oylarla kendilerine milletvekilliği kaybettiren bu sistemden, artık oyları hesap ederek avantaj sağlamaya çalışıyorlar. İttifaklardaki bloklaşmayı engelleyerek ittifakları dağıtmayı planlıyorlar. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi başka, milletvekilliği seçimi başka bir denklem.

'Küçük partileri ittifaktan koparacağız, üçüncü bir ittifak mecburiyeti oluşturacağız' veya 'artık oylar için hakkaniyetli bir şey yapıyoruz' diye heves edip avantaj kolladığınız bu sistem 2018'de aldığınız oylar üzerinden planladığınız bir hamledir. Ama o oylarınız yoksa bir daha planlamanızı tavsiye ederiz."

Seçim barajının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Küçük partilerin artık oyları onlar için kuvvet ve pazarlık konusuydu, şimdi o gündemden çıkıyor. Üçüncü ittifak değerlendirmeleri buradan kuvvet buluyor. Üçüncü ittifak niçin mecburiyet haline gelebilir? Barajı yüzde 7'ye çektiğiniz zaman buna bir parti çatısı altında tek listeden girerek ulaşabileceklerini düşünüp üçüncü bir ittifaka döndürebilirler mi deniliyor. Olabilir bu. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi, bu seçim sistemindeki değişiklikten etkilenmez. Şimdi, artık oylarla kaybettiklerini geri almak için böyle bir şey planlıyor olabilirler ama oy kayıplarını da hesaba kattıklarında ben bu sistemin, hayalini kurdukları avantajı sağlamayacağını düşünüyorum. İktidarı seçim hesaplarının kurtaramayacağına inanıyorum. 2023 seçimi, memleketi bu kadar fakirliğe mahkum edenlerin seçim matematiğiyle kurtulabilecekleri bir yarış değil."

"İttifaklar gevşer, bu 50 artı 1 matematiğinde avantaj sağlanır, zannediliyorsa böyle bir şey olmaz." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve seçim sistemindeki bu değişiklikler dahil 2023 seçimlerinde her anlamda eli kuvvetli tarafın kendileri olduğunu belirtti.

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