Emekli kamu görevlileri de toplu sözleşmede yer almak istiyorlar

Emekli Memur-Sen, kamu görevlisi emeklilerinin sendikal haklarına ilişkin yasal düzenleme talep etti.

Ulus Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri adına konuşan Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin toplu sözleşmelerden yararlanmasına karşın sendikal anlamda temsil edilemediğini söyledi.

Yürürlükteki düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler açısından kamu görevlisi emeklilerin sendika üyesi olmasının önünde bir engel bulunmadığını belirten Ali Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 51'inci maddesi, sendika kurma ve üye olma hakkını düzenlemekte, sendika kurma hakkının ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebiyle sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu gerekçelerin hiçbirinin, emeklilerin sendika üyeliğinin engellemesine gerekçe oluşturamayacağı ise izahtan varestedir."

Küçükkösen, emeklilerin sendika kurma hakkının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından da teminat altına alındığını ifade ederek, "Buna karşın emeklilerin sendikal haklarına ilişkin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen bir yasal düzenlemenin olmayışı Türkiye için büyük bir eksikliktir." dedi.

Toplu sözleşme süreçlerinde kendi sendikaları tarafından temsil edilmek istediklerini dile getiren Genel Başkan Ali Küçükkösen, "Emekli olunca sendika üyeliğimiz devam etsin, haklarımız da bizimle emekli olmasın istiyoruz. Bir an önce 4688 sayılı Kanun'da örgütlenme hakkının kapsamı genişletilmeli, içeriği güçlendirilmeli, kamu görevlileri emeklilerinin sendika üyeliklerine imkan tanınmalıdır." diye konuştu.