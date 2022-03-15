14 Mart'ta muayene etmek istediği uzman çavuş tarafından darp edildi

- MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene etmek istediği Uzman Çavuş A. A. (32) tarafından darp edildi. Saldıra anında vücudunda kızarıklık oluşan ve gözlüğü kırılan sağlık çalışanı, A. A. hakkında şikayetçi oldu.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A. A., dün saat 23.00 sıralarında, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A. A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre askeri personel, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. A., Tarimer'i darp etti. Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı.

Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen olayın ardından Dr. Tahir Tarimer, A. A. hakkında şikayetçi oldu. Apandisit teşhisi konulan A. A. ise yapılan ameliyatın ardından servise alındı.

Tarimer darp raporu alırken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.