14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. (26) ile hastaneye dün tedaviye gelen A.A. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, A.A. başka bir hastaneye ait evrakı göstererek, doktordan ultrason çekilmesini istedi. Doktor T.T. ise gerekli tetkiklerin ardından ihtiyaç duyulması halinde ultrason çekilebileceğini belirtti.

Çıkan tartışmada A.A, hakarette bulunduğu doktoru darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası boğazında kızarıklar oluşan ve gözlüğü kırılan doktor, darp raporu alarak A.A'dan şikayetçi oldu.

Aynı hastanede başka bir doktor tarafından muayene edilen ve yatışı yapılan A.A'nın, sabah apandis ameliyatı olduğu öğrenildi. Tartışma konusuyla ameliyat arasında bir ilişkinin bulunmadığı ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Olay protesto edildi

Öte yandan, hastane önünde toplanan bir grup doktor, sağlık çalışanı ve tıp öğrencisi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Hekimler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Ali İhsan Uysal, dün hastaneye başvuran ve asıl görevi güvenliği sağlamak olan bir kolluk kuvveti personelinin, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor arkadaşlarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Uysal, benzer durumla bir daha karşılaşmamak için herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Olay gecesi acil serviste nöbetçi olan Dr. Ahmet Demir de yaşanan olaya şahitlik ettiğini ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma uzman çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Mart 2022 günü saat 23.50 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine apandis rahatsızlığı nedeniyle başvuran jandarma uzman çavuş A.A. tarafından bir hekime yönelik istenmeyen bir olayın meydana geldi. Olay sonrası jandarma uzman çavuş A.A, akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır."