Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 14:29
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız