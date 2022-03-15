Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti
Edirne'de garaj çatısından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 14:33
Alınan bilgiye göre, kentteki bir yağ fabrikasının arkasında bulunan kamyon garajında, satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıkan Mustafa Tekçe (40), dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan Tekçe, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tekçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız