İpotekli konut satışları ilk 2 ayda yaklaşık yüzde 50 arttı

İpotekli konut satışları ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artarken, toplam içerisinde kredili satışların payı yüzde 20,5'e yükseldi.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 adetle başı çekerken, onu 8 bin 464 adetle Ankara, 5 bin 575 ile İzmir takip etti.

Kamu bankalarının kredi faizlerinde uyguladığı faiz oranlarında kasım ayında başlatılan indirim, 2022'nin ilk 2 ayında da satışlara olumlu yansıdı. İpotekli konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 35,6 artarak 19 bin 888 oldu.

Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu. İpotekli satışların payı 2021'in aynı döneminde göre yüzde 16,7'den yüzde 20,5'e yükseldi.

- "İkinci elde son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, banka kredisi kullanımının son 10 yılın ortalamasına göre düşük olduğunu söyledi.

Konut üreticilerinin birinci el satışlarda sunduğu düşük faizli firma kredilerinin tüketiciye cazip geldiğini, bu nedenle ikinci el satışlarda kredi kullanımının daha fazla görüldüğünü dile getiren Durbakayım, vatandaşların kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminden yararlandığını, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini bildirdi.

Durbakayım, "İkinci el konut satışlarında şubatta son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı görülmüş. Dövizden ve altından çıkanların gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz. İkinci eldeki fiyatlar daha uygun olduğu için bu pazara yönelik ilgi yüksek." diye konuştu.

- "Yeni konut arzı azaldı ama satışlar hızlı artışını sürdürüyor"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise yeni yıla 2021'in aksine konut satışlarında artışla başlandığını belirterek, şubatta konut satış adedinin 100 bine yaklaştığını söyledi.

Yeni konut arzının ülke genelinde azaldığı bir dönemde satışların ivme kazanmasının gayrimenkulün güvenli liman olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Akbal, "Hem de artan maliyet baskısına rağmen böyle bir tablo, ülkedeki talebin ne denli ihtiyaç kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Hareketlilik maliyetler dolayısıyla daha çok ikinci elde görünse de, artan ilgi yeni konut arzını baskılıyor." diye konuştu.

- Satılan konut sayısı 2 ayda 186 bin adede yaklaştı

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de tüm olumsuzluklara rağmen konut ilk 2 ayda 186 bin adede yaklaştığını belirterek, bu rakamın konuta olan ihtiyacı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de son 10 yılda konut sahipliği oranının azaldığına dikkati çeken Özgün, "Son 5 yılda 7,1 milyon adet konut satılmasına rağmen kiracılık oranı artmış. Bu veriler pazarın neden tüm olumsuzluklara rağmen güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca vatandaşlar fiyatların daha da artacağını düşünerek bir an önce ev almak istiyor." şeklinde konuştu.