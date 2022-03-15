Emekli maaşına bloke engeli mahkemeden döndü

Karara rağmen blokenin kaldırılmadığını öne süren Çakır, "Ayrı bir dava daha açacağız. Hukuk kararına, icraya karşı geliyorlar" dedi.

Çarşamba ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Cemil Çakır, 7 yıldır emekli maaşını aldığı bankasını 8 Ocak 2021'de değiştirmek istedi. Promosyonu daha yüksek olan başka bir bankaya geçiş yapmak isteyen Çakır, iddiaya göre yaklaşık 20 bin TL'lik kredi kullandığı gerekçesiyle maaşına bloke konulduğunu öğrendi.

Blokenin kaldırılması için hukuki süreç başlatan Çakır, avukatı aracılığıyla Çarşamba İcra Dairesi'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonucu Çakır, İcra Dairesi'nce haklı bulunup, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına, banka hakkında haciz işlemi başlatılmasına karar verildi.

'KARAR LEHİME ÇIKTI'

Karara rağmen blokenin kaldırılmadığını öne süren Çakır, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Çakır "İlgili bankayla çalışmaya başladıktan sonra aylık ödemesi 561 TL olan kredi kullandım. Bu banka maaşıma bloke koyduğu için başka bankaya taşımama müsaade etmiyor. Bununla ilgili 2 yıl önce hukuki süreç başlattım. Karar lehime çıktı. İcra memuru ile birlikte ilgili bankaya blokenin kaldırılması için gittik. Ancak karara rağmen banka blokeyi kaldırmamakta kararlı. Bununla ilgili ayrı bir dava daha açacağız. Hukuk kararına, icraya karşı geliyorlar" dedi.